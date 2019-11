Der er penge i køleskabe og frysere. Mange penge endda.

Det er danske Tefcold et godt bevis på.

Den familieejede virksomhed sælger køle- og fryseløsninger til det professionelle marked, og det seneste regnskab er rigtig dejlig læsning for familie Christensen, som ejer det.

54 millioner kroner før skat tjente Tefcold-koncernen i seneste regnskabsår, skriver Finans.dk.

Det var det bedste regnskab nogensinde for selskabet, der har hovedsæde i Viborg.

»Resultatet er et tydeligt bevis på, at vores beslutning om at overtage salget på det hjemlige marked var den helt rigtige,« siger administrerende direktør Jesper Kirkeby Hansen til mediet.

Det er sådan set ikke noget nyt, at det går godt for Tefcold. Ifølge Finans.dk har virksomheden over en tiårig periode haft et samlet overskud på over 300 millioner kroner.

Det var Torben Lindblad Christensen og hans far Frede Christensen, der i midten af 80'erne startede virksomheden. Det er stadig familien Christensen, der ejer firmaet, og den administrerende direktør tegner sig for en ejerandel på fem procent.