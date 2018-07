Mens handelskrig eskalerer mellem USA og Kina, frygter danske virksomheder som Grundfos nye sanktioner mod EU.

København. - Alt er i spil. Det er det, der er så udfordrende. Der er en række ubekendte. Vi ved simpelthen ikke, hvad det kan udvikle sig til.

Sådan lyder det fra en de helt store danske industrivirksomheder om en truende handelskrig, der kan få konsekvenser for handlen på tværs af landegrænser globalt.

Ordene kommer fra Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør i Grundfos, hvor man i øjeblikket følger udviklingen tæt.

Natten til tirsdag har USA's præsident, Donald Trump, varslet yderligere ekstra toldsatser for 200 milliarder dollar på varer fra Kina, som vil svare igen med samme mønt. Det er anden gang, at USA indfører forhøjede toldsatser, og Kina svarer igen.

Og mens Grundfos ikke forventer store direkte konsekvenser af handelskrigen mellem USA og Kina for danske virksomheder, så er det udsigten til flere mulige sanktioner mod varer fra EU, der for alvor bekymrer.

- Mange af vores teknologier og elementer produceres i EU og indgår senere i produkter i USA og Kina. Så det kan godt få indflydelse, hvis det kommer så langt, siger Kim Nøhr Skibsted.

Øgede toldsatser betyder, at varer bliver dyrere i de pågældende lande, og at virksomhederne derfor har udsigt til at sælge mindre. Det kan i værste fald ende med at koste arbejdspladser hos de berørte virksomheder.

USA har indført forhøjede toldsatser på stål og aluminium fra EU, og EU har svaret igen med forhøjede toldsatser på en række amerikanske varer.

Det har blandt andet fået den amerikanske præsident til at true med at indføre 20 procents ekstra told på europæiske biler, hvis ikke EU's told- og handelsbarrierer fjernes.

Hos virksomhedernes organisation Dansk Industri (DI) følger man også udviklingen tæt. En global handelskrig kan få negative konsekvenser for Danmark, fordi den danske økonomi er afhængig af eksport.

- Vi står i den situation, at mens amerikanerne optrapper konflikten med kineserne yderligere, så kan man sagtens forestille sig og frygte, at der sker yderligere optrapning mellem EU og USA, siger Peter Thagesen, underdirektør i DI.

- Hvis Trump gør alvor ud af sine trusler om at indføre told på biler fra EU, så er det en decideret handelskrig mellem EU og USA, der er brudt ud.

Peter Thagesen håber ikke, at det kommer så vidt. Han sætter sin lid til, at modstand i amerikansk erhvervsliv kan påvirke udviklingen.

- Men jeg har beskæftiget med mig handelspolitik i mange år. Det vi har været vidne til de seneste tre måneder, havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, siger han.

/ritzau/