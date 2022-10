Lyt til artiklen

LEGO-fonden, der råder over 21 milliarder kroner, skal have ny direktør.

Siden 2015 har fonden haft en lind strøm af udskiftninger med tre direktører, og nu forlader Anne-Birgitte Albrectsen posten efter kun godt et år.

Det skriver Finans.

»Over de seneste måneder har bestyrelsen og Anne-Birgitte Albrectsen fundet ud af, at der er fundamentalt forskellige syn på, hvordan organisationen skal ledes i den næste fase. Som en konsekvens deraf vil Anne-Birgitte Albrectsen forlade fonden,« skriver fonden i en meddelelse.

Dermed betyder det, at det er uenigheder, som gør, at der skal skiftes ud.

Anne-Birgitte Albrectsen tiltrådte 1. september 2021 og har tidligere været vice-eksekutivdirektør i FNs Befolkningsfond (UNFPA), en post, som FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, udpegede hende til den 13. januar 2012. Siden 1. januar 2008 har hun været Ridder af Dannebrog.

Før hende sad John Goodwin, den tidligere finansdirektør i LEGO koncernen, på posten i fire år.

Før ham sad Hanne Rasmussen, der nåede at være fondens direktør i under to år.

LEGO fonden er en af de største private fonde i landet. LEGO Fondens mål er at genopdage legen og gentænke læringen.

»Vi ønsker at skabe en fremtid, hvor læring gennem leg styrker børns kreative evner og understøtter læring hele livet.«