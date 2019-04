Jesper Bülow har gjort det, mange iværksættere må nøjes med at drømme om: Han er blevet millionær på sin idé.

Sidste år solgte han sit spilfirma til franske Asmodee, og det indbragte ham - ifølge finans.dk - over 40 millioner gyldne danske kroner.

Det hele begyndte tilbage i 2006, da den dengang 35-årige seniorøkonom sad trygt og godt i et fast job i Nykredit.

Når der var fødselsdage og andre fester i familien eller vennekredsen, var han altid mand for at lave en god quiz, men dengang var der ingen der anede, at han sad med et guldæg.

Jesper Bülov har udviklet brætspillet'Bezzerwizzer'. Foto: Morten Juhl Vis mere Jesper Bülov har udviklet brætspillet'Bezzerwizzer'. Foto: Morten Juhl

Eller, det vil sige, måske lige bortset fra hans kone.

En dag gav hun ham nemlig det afgørende skub:

Hun tvang ham til at søge orlov fra det velbetalte job, sendte ham i kælderen for at udvikle et brætspil, mens hun selv klarede huslejen og andre faste udgifter.

Resultatet blev spillet Bezzerwizzer, som lynhurtigt blev en kæmpe salgssucces.

Foto: Jonas Vandall Ørtvig Vis mere Foto: Jonas Vandall Ørtvig

»Jeg lavede Bezzerwizzer på et tidspunkt, hvor det var ved at komme på mode at spille brætspil, men hvor der ikke fandtes særlig mange nye og friske spil at kaste sig over,« udtalte han for et par år siden til Information.

På bare to år gjorde spillet ham til millionær, og hans kone, Birgitte Bülow, sagde også sit job op og gik ind i firmaet.

Det seneste regnskab for Bezzerwizzer Nordic er det bedste nogensinde med et overskud på 9 millioner kroner før skat. Det skyldes ifølge finans.dk ikke blot det populære grønne quiz-spil, men også spillet Hint.

Sidste år solgte Jesper Bülow som sagt sin virksomhed til Asmodee, som distribuerer spil i mere end 50 lande.