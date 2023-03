Lyt til artiklen

Der hersker en negativ stemning på de finansielle markeder her til morgen.

Det har med andre ord ikke givet anledninger til aktiestigninger, at den schweiske storbank UBS overtager kriseramte Credit Suisse.

Børserne er lige nu røde i Asien, hvor aktiehandlen stadig er i gang. Det er især finansaktierne, der falder. Det kædes ifølge Bloomberg News sammen med en bekymring for eventuelle konsekvenser af, at Credit Suisse bliver overtaget af UBS. Det hænger sammen med, at Credit Suisse har fået at vide, at den skal nedskrive værdien af samtlige AT1-obligationer til nul af den schweiziske finansmyndighed Finma.

Investorerne hælder kinesiske aktier ud af aktiekurven. De falder 2,6 pct. fra morgenstunden dansk tid, når man kigger på Hang Seng-indekset, der hører til i Hong Kong.

Japanske aktier bliver også sendt her til morgen. Aktiernes fald sender det store og brede Nikkei-indeks ned med 1,1 pct.

Futures peger på til små fald for europæiske aktier, når børshandlen begynder i Europa klokken 9. Europæiske aktier i Stoxx 50-indekset står til at falde 0,3 pct., viser futures. Stoxx 50-indekset består af 50 aktier i store europæiske virksomheder.

Futures indikerer, at amerikanske aktier åbner i samme niveau som ved børsluk fredag, når aktiehandlen i USA sparkes i gang klokken 14.30 dansk tid. Det teknologitunge Nasdaq-indeks faldt fredag omkring 0,7 pct., mens S&P 500 faldt fredag 1,1 pct..

Det sorte guld, olien, falder i pris. Den amerikanske WTI-olie handles til 66 dollar tønden, imens den europæiske Brent-olie ligger på 72 dollar for samme mængde.

Guldprisen stiger, således at et ounce af det gyldne metal kan anskaffes for 1.975 dollar.

Den udbredte kryptovaluta bitcoin er steget pænt på det seneste, men falder 1,6 pct. det seneste døgn og handles til 27.527 dollar.

