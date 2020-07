Hasbros salg er faldet i andet kvartal, hvor udsatte film har ramt legetøj, der skulle være solgt med filmene.

Et faldende salg af legetøj har i andet kvartal været med til at koste Hasbro et underskud på 216 millioner kroner.

Det viser halvårsregnskabet fra Hasbro, der er kendt for at eje blandt andet en række titler inden for brætspil og spillekort.

I andet kvartal har Hasbro samlet omsat for 5,5 milliarder kroner. Det er et fald på 29 procent i forhold til samme kvartal sidste år.

Ifølge selskabet har salget på flere måder været ramt af coronakrisen.

Eksempelvis har der i perioder været lukket ned for produktionen under coronakrisen.

Også udsættelsen af flere Hollywood-film har påvirket salget, da Hasbro ikke har fået solgt legetøj, som skulle være blevet lanceret i forbindelse med filmene.

/ritzau/