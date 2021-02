Når danskerne ikke kan suse ned af de østrigske skipister, hvad gør de så?

Så pakker de sig under tæppet foran pejsen i sommerhusene langs de danske kyster.

Udlejningen af sommerhuse er nemlig eksploderet i uge syv, hvor mange børn og unge har vinterferie.

»Det er helt bananas. Der er rigtig, rigtig mange. Der er ingen ledige sommerhuse i øjeblikket, så vi klager ikke,« griner Kirstin Petersen, der er afdelingsleder hos DanCenter i Syddjurs kommune.

Sommerhuse ved Ebeltoft. Foto: Bax Lindhardt

I går lød det hos TV 2 Nord, at DanCenter i Aalbæk i Nordjylland havde oplevet en stigning i udlejninger i vinterferien på 245 procent. Kirstin Petersen ved ikke, hvor stor stigningen er i området omkring Ebeltoft, men hun er ikke i tvivl om, at de nyder godt af rejserestriktionerne:

»Vi tænker, at det er Østrigs tab, og vores gevinst.«

Efterspørgslen er markant større end udbuddet, og det gør sig gældende et godt stykke ud i fremtiden.

Således er der allerede helt booket i flere uger ind i sommerferien, så man skal ikke vente for længe, hvis man vil holde ferie på Jyllands næse til sommer.

»Vi arbejder hårdt på at få ekstra sommerhuse ind, men der når næsten ikke at komme billeder på, inden de er lejet ud.«

Og for at imødekomme presset er der allerede åbnet op for leje af sommerhuse i hele 2022.

»Vi vil give danskerne muligheden for at være førstevælgere. Mange har nemlig oplevet, at de ikke kunne få det hus, som de ville have haft.«