Der er god grund til smil hos den fynske virksomhed Odense Marcipan.

Virksomheden har her, over midtvejs inde i året, præsenteret sit regnskab for 2019. Og det er ikke til den tørre side.

Odense Marcipan er således kommet ud med et overskud på 38 millioner kroner før skat. Dermed er overskuddet vokset med ti millioner kroner sammenlignet med 2018. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Det er dog ikke fordi, vi danskere propper marcipanen ned i indkøbskurven.

Overskuddet skyldes i høj grad udlandets interesse.

Der er især bud efter Odense Marcipan i Norge og Sverige, mens Tyskland, England, USA og Frankrig også er blandt de øvrige eksportmarkeder, der i høj grad henter produktet fra Danmark.

Det skyldes også, at afgiften per kilo på marcipan er højere i Danmark end i ovennævnte lande.

»Derfor er eksport vejen frem for os. Heldigvis lykkes det os at tage markedsandele og modvirke det danske fald på den måde,« siger direktøren hos Odense Marcipan, Niels Søgaard, til Fyens Stiftstidende.

Selvom 2019 har resulteret i et stort overskud, forventer Odense Marcipan langt fra samme succes i 2020.

Her forventer virksomheden en nedgang som følge af coronapandemien. Odense Marcipan har nemlig mistet salg til caféer, kantiner og restauranter, mens Danmark har været lukket ned.

Hvor stor nedgangen bliver, er endnu for tidligt at spå om.

Odense Marcipan har eksisteret siden 1909 og ejes af den norske koncern Orkla.