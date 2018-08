En undersøgelse viser, at mange mellem 18 og 30 år har et forbrugslån. Det bekymrer hos Forbrugerrådet Tænk.

København. Hver fjerde dansker mellem 18 og 30 år har et forbrugslån. Det viser en undersøgelse foretaget af Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden.

Undersøgelsen har 1924 respondenter og viser, at de unge, der har et forbrugslån, også i høj grad er dem, der har problemer med at betale deres regninger generelt.

- Det er bekymrende, at så stor en andel af de unge, der har forbrugslån, også har betalingsproblemer. Unges risiko for at tage et forbrugslån, de ikke har råd til, forstærkes af en stadig mere aggressiv markedsføring af lånetilbud.

- Og er man som ung først kommet i økonomisk uføre, og de økonomiske problemer udvikler sig til gældsproblemer, kan det være virkelig svært at rette skuden op, skriver formand for Tænk Anja Philip i en pressemeddelelse.

Ifølge undersøgelsen er det specielt unge med korte uddannelser, der har et forbrugslån.

44 procent af unge med en erhvervsfaglig uddannelse har et forbrugslån, mens tallet er 28 procent for unge med en mellemlang videregående uddannelse.

- Vi ved fra tidligere undersøgelser, at økonomisk pressede unge oplever markant ringere trivsel end unge i almindelighed.

- De er mere sårbare over for negative livsbegivenheder såsom arbejdsløshed og brud i parforholdet, de har problemer med at sove, deltager ikke i sociale arrangementer og har ofte konflikter med familiemedlemmer eller deres partner, skriver direktør for TrygFonden Gurli Martinussen i pressemeddelelsen.

Kvik- og forbrugslån har været i fokus sommeren over. Ikke bare stiger udlånet markant, der har også været politisk fokus på mere regulering af sektoren.

Socialdemokratiet har udsendt en stribe forslag, blandt andet øget oplysning om omkostninger, kontrol fra Finanstilsynet og et loft for, hvor mange kviklån, der må optages.

/ritzau/