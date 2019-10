Swedbank bliver undersøgt for hvidvask i Baltikum, og det betyder forhøjede udgifter hos den svenske bank.

Swedbank har tjent færre penge i de første ni måneder af 2019, hvor store udgifter til at komme til bunds i en formodet hvidvasksag har kostet.

Den svenske bank tjente i årets første ni måneder 10,6 milliarder kroner.

Det er et fald på omtrent en milliard kroner over det sidste år. Det viser bankens regnskab, der er offentliggjort onsdag.

Swedbank er hvirvlet ind i en sag om formodet hvidvask gennem bankens afdeling i Baltikum, som det svenske medie SVT har optrevlet.

Banken satte i februar gang i en intern undersøgelse af sagen. 30 milliarder pengeoverførsler skal ses igennem af eksterne firmaer.

Pengene er løbet gennem banken fra 2007 til 2019. Omtrent halvdelen af overførslerne er fra bankens baltiske afdeling.

Undersøgelsen har betydet, at bankens omkostninger er steget. Det er blandt andet til eksterne konsulenter fra firmaer, som banken har hyret ind i forbindelse med sagen.

I år er bankens udgifter steget med 16 procent til lidt over ti milliarder kroner.

I foråret blev bankens daværende topchef, danskeren Birgitte Bonnesen, fyret i forlængelse af sagen.

Omkostninger til hendes fratrædelse på 15 millioner kroner har også trukket bankens udgifter op.

Birgitte Bonnesen er blevet afløst af svenskeren Jens Henriksson. Han har siddet på posten i tre uger. Det første, han nævner i regnskabet, er at finde hoved og hale i hvidvasksagen.

- Vi skal til bunds i anklagerne om hvidvask og løse de mangler i vores værn mod hvidvask. Ikke kun på grund af de igangværende undersøgelser, men fordi det er det rigtige at gøre, siger Jens Henriksson.

- Det betyder, at jeg vil bruge meget tid på at sikre, at den interne undersøgelse bliver gjort færdig hurtigt, og at myndighederne har adgang til al den information, de har brug for, i forhold til at lave deres undersøgelser, siger han i regnskabet.

I starten af oktober mistede tre chefer i bankens estiske filial jobbet som følge af sagen om hvidvask.

/ritzau/