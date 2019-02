Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank gik sammen sidste år og forventer at kunne spare penge i 2019.

Ringkjøbing Landbobank og Nordjyske Bank slog sidste år pjalterne sammen, og fusionen er hidtil forløbet efter planen.

Det oplyser banken i sit årsregnskab, der er offentliggjort tirsdag morgen.

- Fusionen er blevet godt modtaget blandt kunderne i hele banken, og integrationen mellem de to banker forløber som forventet, skriver Ringkjøbing Landbobank.

I 2018 er bankens overskud før skat faldet lidt over 100 millioner kroner til 952 millioner.

Tilbagegangen skyldes, at der har været udgifter til at sammenlægge de to banker, og hvis man tager den del ud af regnestykket, er overskuddet steget.

Det er Ringkjøbing Landbobank, der formelt set har opslugt Nordjyske Banks aktier, men banken kører dog videre med samme navn og logo, og derfor har kunderne heller ikke mærket den store forskel.

Til gengæld har indtægterne - der primært kommer fra udlån af penge og gebyrer været stigende gennem året.

Samtidig melder den sammensmeltede bank om en "meget tilfredsstillende" kundetilgang i Midt-, Vest- og Nordjylland, hvor banken geografisk set er på hjemmebane.

De to banker gik sammen i juni, men regnskabet er lavet, som hvis bankerne havde været lagt sammen i hele 2018.

Banken forventer at kunne skære fire til seks procent af sine omkostninger i 2019 som følge af fusionen mellem de to banker.

Det kan betyde et bedre resultat i 2019. I hvert fald forventer banken at tjene mellem 900 og 1200 millioner kroner før skat.

Med i den prognose er en forventning om, at banken vil være i stand til at øge antallet af kunder i år.

/ritzau/