Danske FLSmidth fik skåret en femtedel af omsætningen sidste år. Cementmarked er presset, lyder det.

Den danske ingeniørkoncern FLSmidth måtte se omsætningen falde med knap en femtedel i 2020 til 16,4 milliarder kroner.

Det skyldes særligt et faldt i salget til cementindustrien. Her har corona ramt, ligesom der var færre ordrer i bogen, da året startede.

I løbet af året har FLS derfor sænket udgifterne og forbedret det logistiske setup. Der skal dog mere til, lyder det nu.

- For at adressere det udfordrende cementmarked har vi taget yderligere skridt for at øge outsourcing, simplificere cementforretningen og justere omkostningsstrukturen, siger topchef Thomas Schulz.

På bundlinjen kom FLS ud af året med et overskud på 205 millioner kroner. Det er en fjerdedel af resultatet i 2019.

FLSmidth beskæftiger godt 10.600 ansatte i flere end 60 lande. Selskabet er på børsen i Danmark og en del af det ledende aktieindeks, C25.

/ritzau/