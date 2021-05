Husene til salg i øjeblikket har i gennemsnit været udbudt i syv måneder, hvilket er det korteste siden 2009.

Der er rift om husene i store dele af Danmark, og det betyder, at udbudstiden er den korteste i 12 år.

I gennemsnit har huse på markedet været til salg i små syv måneder, og man skal helt tilbage til tiden omkring finanskrisen for at finde kortere udbudstider.

Det viser en opgørelse fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for landets banker og realkreditselskaber.

Viceadministrerende direktør Ane Arnth Jensen peger på, at det i øjeblikket er sælgerne, som har overhånden på boligmarkedet.

- Boligmarkedet er hot lige nu, og husene ligger kortere og kortere tid til salg. Derudover kan vi se, at priserne peger væsentligt op.

- Man må sige, at lige i øjeblikket er det sælgers marked. Der er stor efterspørgsel, og det gør sig også gældende for ejerlejligheder og fritidshuse, siger hun.

I april var der 22.298 huse til salg på landsplan, hvilket er 30 procent færre end for et år siden.

Det er på niveau med marts, hvor udbuddet var på det laveste niveau i 15 år.

De har til salg-skilte med priser, som i gennemsnit er ti procent højere end for et år siden.

Ane Arnth Jensen kalder det svært at spå om, hvor længe den nuværende udvikling kan vare ved.

- Jeg har ingen krystalkugle, men det kan tyde på, at det kommer ned i et andet leje i efteråret, hvor folk begynder at bruge flere penge på andre ting efter corona, siger Ane Arnth Jensen.

Renterne på boliglån har været let stigende de seneste måneder, hvilket gør det lidt dyrere at finansiere et huskøb, men det har indtil videre ikke kunne ses i udviklingen på boligmarkedet.

Ane Arnth Jensen vurderer, at det skal ses i lyset af, at der er høj efterspørgsel blandt boligkøbere, og at boligbyrden - det husstanden bruger af sin indkomst på at eje boligen - historisk set er på et lavt niveau.

- Det kan være et kølende omslag på boligmarkedet, hvis renten stiger yderligere, selv om renten i et historisk perspektiv stadig vil være lav, siger hun.

Udviklingen på boligmarkedet har fået statens finansielle risikoovervåger - Det Systemiske Risikoråd - til at bekymre sig.

Rådet varslede i marts, at det på det næste møde i juni forventer at henstille til, at der gribes ind.

Regeringen er ikke forpligtet til at følge indstillingen, og finansminister Nicolai Wammen (S) har tidligere afvist indgriben på boligmarkedet.

