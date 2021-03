I det skæve regnskabsår 2019/20 er Spies' omsætning faldet med 60 procent til 661 millioner kroner.

Luftfartsbranchen har været særdeles hårdt ramt af coronapandemien med lukkede grænser og rejserestriktioner, som har holdt flyene på jorden.

Rejseselskabet Spies er ingen undtagelse. Krisen har mere end halveret salget fra oktober 2019 til og med september 2020, viser regnskabet for perioden.

Her havde rejseselskabet en omsætning på 661 millioner kroner. Det er 60 procent mindre end i den samme periode et år tidligere.

Året har ifølge Spies været udfordrende, og på kort sigt forventes pandemien fortsat at påvirke rejseselskabet.

En vigtig milepæl vil dog være, når borgerne i Norden er vaccineret:

- Nyere undersøgelser viser, at der vil være en stor underliggende efterspørgsel efter rejser, når covid-19 smittetal reduceres, og vaccinerne er udrullet i Norden og Europa, bemærker Spies i regnskabet.

Facit for året blev et underskud før skat på 62,9 millioner kroner. Det er dog ikke noget, som overrasker rejseselskabet:

- Årets resultat er ikke tilfredsstillende, men i overensstemmelse med, hvad der kan forventes under de givne covid-19-omstændigheder, skriver Spies.

Når underskuddet ikke blev større, skyldtes det, at Spies har gjort brugt af muligheden for lønkompensation under corona.

Her har staten bidrag med en del af en del af lønnen til medarbejdere, som ellers ville have været blevet afskediget på grund af corona.

Spies har modtaget knap 45,2 millioner kroner i støtteordning, fremgår det af regnskabet.

Rejseselskabet forventer igen et overskud i det skæve regnskabsår 2021/22 som altså starter i september 2021.

Spies fik nyere ejere i 2019, da den hidtidige ejere, britiske Thomas Cook, gik konkurs. En række nye ejere trådte dog til - blandt dem den norske rigmand Petter Stordalen.

Den nye ejerkreds har i regnskabsåret tilført Spies 1,5 milliarder svenske kroner - eller 1,1 milliarder kroner.

/ritzau/