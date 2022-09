Lyt til artiklen

SAS er lige nu under konkursbeskyttelse.

Og flyselskabet skal kæmpe hårdt for at få accepteret den låneaftale på 5,2 milliarder kroner, som flyselskabet har aftalt at indgå med kapitalfonden Apollo Global Management.

Men som situationen er nu, hersker en udbredt skepsis over for de vilkår, som er betingelser for lånet, hvis man spørger dommeren ved den amerikanske domstol.

Det skriver Finans.

Og lånet er altså »livsvigtigt« for, at SAS kan betale sine regninger og komme gennem krisen.

»Det vil være super kritisk for SAS, hvis domstolen ikke vil godkende låneaftalen,« fortæller Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank til Finans.

Der er ifølge dommeren bekymring for, at aftalen vil sikre Apollo mulighed for at konvertere lån til aktier, så SAS skal rekapitaliseres. Og det kan låse SAS, lyder vurderingen.

Jacob Pederen vil dog blive overrasket, hvis domstolen ender med at afvise låneaftalen i sin helhed. Men han kan godt forestille sig, at dommeren vil kræve ændringer.

Flyselskabet havde håbet, at lånet ville blive godkendt onsdag aften, men det skete ikke. Derfor blev retsmødet udsat, og er blevet genoptaget sent fredag eftermiddag.