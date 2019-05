Samkørselstjenesten Uber slutter selskabets første dag som børsnoteret med et kursfald på 7,6 procent.

Den amerikanske samkørselstjeneste Uber Technologies debuterede fredag på børsen i New York med et kursfald på over syv procent.

Da dagens handel sluttede, havde aktien mistet 7,6 procent i værdi og endte i kurs 41,57 dollar.

Uber havde ellers lagt sig fast på en forholdsvis lav udbudskurs på 45 dollar i håb om at undgå samme hårde medfart, som konkurrenten Lyft fik, da den rullede ind på børsen i slutningen af marts.

Kursen på Lyft er siden faldet med næsten 40 procent.

/ritzau/