Det kører ikke for Uber for tiden.

Den amerikanske transportvirksomhed, der tidligere har været igennem en masse bøvl i Danmark med beskyldninger om pirattaxakørsel, må nu fyre 14 procent af deres medarbejdere.

På grund af coronakrisen er køretjenesten udsat for massive faldende indtægter, og derfor fyrer man nu 3.700 medarbejdere.

Samtidig vælger selskabets topchef Dara Khosrowshahi at frasige sin grundløn på omkring syv millioner danske kroner resten af året.

Det skriver BBC, der ligeledes kan berette, at Uber allerede sidste år tabte omkring 60 millioner danske kroner. I marts var efterspørgslen på taxakørsler desuden faldet med mere end 60 procent i de mest coronaprægede områder.

»Da vi ikke ved, hvor længe genopretningen kommer til at tage, tager vi de nødvendige skridt mod at få omkostningerne til at matche den størrelse virksomheden har i dag,« lyder det fra selskabet i en meddelelse onsdag ifølge BBC.

De tjener hovedsageligt deres penge i storbyer. New York, San Francisco og London står for en tredjedele af indtjeningen, og her er coronaen som bekendt også udbredt.

BBC skriver, at det særligt er kundesupport og rekruttering, der kan forvente at blive fyret.