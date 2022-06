Lyt til artiklen

Takket været en ny hjælpepakke er prisen på benzin raslet ned i Tyskland.

Og onsdag kostede en liter benzin kun 13 kroner.

Det fremgår af en række billeder taget 1. juni i Flensborg.

Dermed er der mange penge at spare for danskere, som bor tæt på grænsen.

For i modsætning til Tyskland fortsætter benzinprisernes himmelflugt herhjemme, og i dag ramte benzinen rekordhøje 18,79 kroner literen.

Det er den højeste benzinpris, der indtil videre har været registreret i nyere tid.

B.T. har tidligere fortalt, det var ventet, at de tyske benzinpriser ville falde fra 1. juni, fordi Tyskland har besluttet at nedsætte brændstofpriserne.

Det sker i forbindelse med indførslen af en ny hjælpepakke, hvor kørepengesatsen hæves.

(Foto: Presse-fotos.dk)

FDM har tidligere udtalt til B.T., at de forventer, at de danske benzinpriser vil fortsætte med at være høje.

»Generelt med energipriser i Danmark er det vores forventning, at de forbliver høje året ud og videre ind i 2023. Det kommer selvfølgelig an på mange faktorer, men det er udbud og efterspørgsel i sidste ende. Jeg forventer, at det vil forblive det her niveau mindst resten af året,« fortæller Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom i FDM.

Ifølge forbrugerøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen skyldes prisstigningerne blandt andet krigen i Ukraine.

»Årsagen skal findes i forbuddet mod import af russisk olie. EU har været ude og sige, at de vil forbyde det – ikke nu og her – men inden udgangen af 2022. Det gør jo altså, at der kommer mindre olie ind den vej fra, og det har været med til at sende verdensmarkedsprisen i vejret,« har hun tidligere udtalt til B.T.