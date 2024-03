Japan er ikke længere verdens tredjestørste økonomi. Den plads indtages nu af Tyskland.

Japans økonomi voksede med 1,9 procent sidste år, men landet er alligevel blevet overhalet af Tyskland som verdens tredjestørste økonomi.

Det viser officielle tal torsdag.

Udviklingen skyldes primært, at den japanske yen er faldet i værdi.

Japan bruttonationalprodukt i 2023 var 4,2 billioner dollar, viser regeringsdata. For Tyskland var det 4,5 billioner dollar ifølge tal, der blev udgivet i januar.

Bruttonationalprodukt - også kaldet bnp - er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Den japanske yen faldt mere end 18 procent i 2022 og 2023 sammenlignet med den amerikanske dollar.

En del af det skyldes, at den japanske centralbank - ulig andre landes store centralbanker - har fastholdt den negative rente.

Både den japanske og den tyske økonomi er meget afhængige af eksport og har i øjeblikket store problemer. Japan lider dog mere end Tyskland på grund af en akut mangel på arbejdskraft, fordi landets befolkningstal falder og fødselsraten fortsat er lav.

Indien, der har en voksende ung befolkning og større vækst, ventes at overhale begge lande og blive verdens tredjestørste økonomi senere i dette årti.

USA og Kina indtager henholdsvis første- og andenpladsen over verdens største økonomier.

Japans økonomi skrumpede med 0,1 procent i de tre måneder frem til december sidste år, viser foreløbig data, som regeringen har udgivet.

Dermed nåede økonomien ikke markedsforventningerne, der lød på en vækst på 0,2 procent.

/ritzau/AFP