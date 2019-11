Eksporten til USA buldrer frem, og landet har i 2019 været det største eksportmarked for Danmark.

Tyskland har gennem mange år været det største eksportmarked for danske virksomheder, men i 2019 er tyskerne blevet overhalet af USA.

I de første ni måneder af 2019 har USA købt varer og tjenester fra danske virksomheder for 119,21 milliarder kroner.

Det overgår Tyskland med et mulehår, som har købt for 119,19 milliarder kroner.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Hos Dansk Industri kalder chefanalytiker Allan Sørensen udviklingen for et nybrud.

- USA er for første gang nogensinde det største eksportmarked for danske virksomheder. Vi har været vant til, at det har været tyskerne, siger Allan Sørensen.

I 1970'erne var det Storbritannien, der var Danmarks største eksportmarked, men de seneste årtier har det været Tyskland.

Det er især eksport af medicin, som er buldret frem i USA. Samlet er eksporten til USA vokset 22,3 milliarder kroner i år.

Tysk økonomi har i år været ramt af modgang på flere fronter - blandt andet i bilindustrien.

Nedgangen har også ramt danske virksomheder. Eksporten til Tyskland er i årets første ni måneder faldet 1,8 milliarder kroner.

- Tyskerne har haft det svært. Der er negativ vækst, og det går rigtig skidt for tysk industri, der aftager mange underleverancer fra danske virksomheder, og derfor er det danske salg gået tilbage.

- Omvendt er der relativ høj vækst i USA og en stærk dollar. Samtidig er der en stor vækst på danske medicinalprodukter, og det har alt sammen løftet vores eksport til nye højder, siger Allan Sørensen.

Selv om Tyskland nu er henvist til andenpladsen, ser Allan Sørensen fortsat landet være blandt de vigtigste markeder fremover.

- Vi har traditionelt handlet meget sammen med vores nabolande. Det vil vi fortsætte med.

- Men USA er bare et kæmpestort marked, der er meget større end Tyskland, og derfor er det et spændende marked for danske virksomheder, siger Allan Sørensen.