Danske Bank i Estland og Deutsche Bank havde samarbejde gennem flere år. Deutsche Bank er blevet ransaget.

Tyske myndigheder har ransaget Deutsche Banks hovedkvarter i Frankfurt for at finde information om Danske Bank.

Det oplyser anklagemyndigheden i Frankfurt ifølge Reuters.

Deutsche Bank udtaler, at det samarbejder med myndighederne.

Danske Banks estiske filial, der har været centrum for en formodet sag om hvidvask for milliarder, havde gennem en årrække et samarbejde med Deutsche Bank.

/ritzau/