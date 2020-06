Wirecard mangler 14 milliarder kroner, som skulle stå i to banker i Filippinerne. Det har de dog afvist.

Den tidligere topchef for tyske Wirecard Markus Braun, der er involveret i en sag om et manglende milliardbeløb, er blevet anholdt.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Markus Braun forlod i sidste uge omgående selskabet, der laver betalingsløsninger til blandt andet netoverførsler.

Det skete, efter en tumultarisk uge hvor selskabets revisionsfirma fandt flere problematiske punkter i en gennemgang af selskabets finanser.

Selskabet står med et hul i kassen på et beløb på 1,9 milliarder euro, hvad der svarer til 14 milliarder kroner.

Pengene skulle ifølge Wirecards ledelse stå i to banker i Filippinerne, men det afviste bankerne fredag ifølge mediet Bloomberg News.

Mandag kunne selskabet så fortælle, at de manglende milliarder efter al sandsynlighed aldrig har eksisteret.

Markus Braun er ifølge nyhedsbureauet Reuters mistænkt for at pumpe selskabets tal op for at få det til at fremstå mere attraktivt for investorer og kunder.

Han meldte sig selv mandag aften. En dommer vil tirsdag tage stilling til, om han fortsat skal være tilbageholdt.

