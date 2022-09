Lyt til artiklen

Vores naboer fra Tyskland har en økonomi, der er på vej mod recession – altså økonomisk nedgang.

Det vurderer flere økonomer, ifølge Finans, efter, at IFO-indekset, som måler økonomisk aktivitet i Tyskland, er blevet offentliggjort.

I september faldt IFO-indekset til 84,3, hvor det i august lå på 88,6. Markederne havde forventet et fald til 87,0, og dermed er der tale om et markant større fald, end de havde regnet med.

Og den tyske økonomiske tilbagegang kan få betydning for Danmark, da Tyskland er Danmarks næststørste eksportmarked.

»Set med danske briller giver dagens tal dybe panderynker. Der er en reel risiko for, at den energitunge tyske økonomi står over for et tilbageslag, og det vil smitte af på den danske eksport,« skriver Lisette Rosenbeck Christensen, seniorøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar og fortsætter:

»Tyskland er vores næststørste eksportland efter USA. Herudover spiller tysk økonomi en væsentlig rolle for den samlede europæiske økonomi, og oplever den en begyndende tilbagegang, så kommer det også til at koste dyrt for de danske eksportmuligheder.«

IFO-indekset er baseret på cirka 9.000 månedlige svar fra virksomheder inden for fremstillingsindustrien, servicesektoren, handel og byggeri.

Disse virksomheder giver deres vurdering af den aktuelle forretningssituation og deres forventninger til de kommende seks måneder.