Lavere inflation i Tyskland baner vejen for, at ECB snart kan begynde at sætte renten ned, påpeger cheføkonom.

Inflationen i Tyskland faldt i februar til 2,5 procent fra 2,9 procent i januar.

Det viser nye tal fra det tyske statistikkontor Destatis torsdag.

Dermed er inflationen i Tyskland nu faldet til det laveste niveau siden juni 2021.

- Det er primært det seneste års fald i energipriserne, der trækker inflationen i Tyskland ned, siger cheføkonom ved Dansk Erhverv Tore Stramer i en skriftlig kommentar.

- Dertil er stigningen i fødevarepriserne aftaget mærkbart i forhold til de skyhøje prisstigningstakster i 2023, lyder det videre.

Kerneinflationen, der ser bort fra prisudviklingen på netop energi og fødevarer, lå uændret på 3,4 procent i februar.

- Inflationstallet fra Tyskland viser helt overordnet, at prispresset i den tyske økonomi er aftagende, siger Tore Stramer.

- Ser vi fremad, så forventer vi et fortsat fald i den tyske inflation til niveau omkring 2-2,5 procent i år. Det skal helt naturligt ses i sammenhæng med at aktiviteten i den tyske økonomi er blevet tydeligt svækket igennem særligt andet halvår af 2023, og at 2024 ligeledes tegner til et blive et svagt år.

Tore Stramer peger på, at den fortsat aftagende inflation i Tyskland holder døren åben for en snarlig rentenedsættelse fra ECB.

- Som tingene ser ud nu, så er der udsigt til at den første rentenedsættelse fra ECB kommer i juni.

Inflationen toppede i efteråret 2022 på 8,8 procent.

