Et beløb svarende til 14 milliarder kroner er tilsyneladende forduftet mellem hænderne på selskabet Wirecard.

Den tyske finanssektor kan stå over en af de største skandale i flere år.

Selskabet Wirecard, der laver betalingsløsninger blandt andet til net-overførsler, står med et hul i kassen på et beløb svarende til 14 milliarder kroner og et regnskab, som selskabets revisorer ikke vil godkende.

Ledelsen i Wirecard mente, at pengene skulle stå i to banker i Fillippinerne.

Men ifølge erhvervsmediet Bloomberg har begge banker, BDO Unibank og Bank of the Philippine Islands, fredag i hver sin pressemeddelelse afvist, at de har noget med Wirecard at gøre.

Selskabet er en del af det tyske aktiemarkeds DAX-indeks, der svarer til C25-indekset i Danmark for de toneangivende selskaber på aktiemarkedet. Fredag står aktien omkring klokken 11 til et tab på 40 procent i værdi.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Wirecards direktør, Markus Braun, lagt en video på nettet fredag, hvori han siger, at selskabet måske har været udsat for svindel.

- Det kan ikke udelukkes, at Wirecard er offer en sag om svindel af en betragtelig størrelse, siger han ifølge Reuters i videoen.

Ifølge BDO Unibanks direktør, Nestor Tan, siger til Bloomberg, at banken er blevet bekendt med, at der blevet forfalsket underskrifter af ledende medarbejdere i banken.

Nu kan Wirecard risikere at skulle betale næsten 15 milliarder kroner i lån, hvis ikke det kan få en revisorgodkendelse af sit regnskab for sidste år inden fredag.

Hidtil har Wirecards revisorselskab, Ernst & Young, afvist at godkende regnskabet, da der ikke kunne findes bevis for, at Wirecard havde de 14 milliarder kroner, som nu ganske rigtig mangler.

Wirecards driftsdirektør er suspenderet, og selskabets ledelse har ikke erklæret, hvem man mistænker for at være i besiddelse af de manglende milliarder.

En anonym kilde med kendskab til sagen fortæller Bloomberg, at det står uklart, om Wirecard nogensinde ser milliarderne igen.

/ritzau/