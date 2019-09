North Channel Bank har fået en bøde i sag om uretmæssig udbetaling af udbytteskat. Det skriver politiet.

Tyske North Channel Bank har erkendt og er idømt en bøde på 110 millioner kroner for groft bedrageri i sag om udbytteskat. Banken har fået bøden for at være en del af et bedrageri, hvor 1,1 milliarder kroner uretmæssigt blev udbetalt.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi nu har fået den første afgørelse ved domstolene i udbytteskattesagerne, hvor den danske stat er blevet svindlet til at udbetale udbytteskat.

- Samlet er der tale om danmarkshistoriens største bedragerisag, som har påført samfundet og statskassen et meget stort tab, skriver statsadvokat Kirsten Dyrmann fra Bagmandspolitiet i en pressemeddelelse.

/ritzau/