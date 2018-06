Norwegian har modtaget et opkøbstilbud, oplyser luftfartsselskabet til den norske fondsbørs.

Oslo. Det norske luftfartsselskab Norwegian har modtaget et opkøbstilbud, bekræfter selskabet mandag til den norske fondsbørs ifølge Ritzau Finans. Meddelelsen kommer samme dag, som det tyske luftfartsselskab Lufthansa sættes i forbindelse med Norwegian.

Det er dog stadig et tidligt stadie i en eventuel opkøbsproces, skriver selskabet i meddelelsen.

- Henvendelserne har været indledende og betinget af en række vilkår. Norwegian søger mere information og klarhed på en del områder, så selskabet kan evaluere forslagene for at finde ud af, om de opfylder en tilfredsstillende base for at indgå i specifikke diskussioner, lyder det i meddelelsen.

Ejerne af blandt andet British Airways, IAG, har i april budt på Norwegian og købt nogle af aktierne.

Mandag skriver den tyske avis Süddeutsche Zeitung, at Lufthansa har meldt sig ind i kampen for at opkøbe det norske lavprisselskab.

- I Europa taler alle med alle. Der er en ny bølge af konsolidering på vej. Det betyder, at vi også er i kontakt med Norwegian, siger Lufthansas topchef Carsten Spohr i artiklen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

