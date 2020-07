Til bilejer Gitte Holm Hjarsens store skræk skulle der kun gå tre uger, før motorlampen i den nyindkøbte Skoda Octavia lyste første gang.

Det var første advarsel om en fejl, som et ukendt antal bilister i Østjylland, herunder Aarhus-området, er ramt af.

»Det første, jeg tænker, er: 'Åh nej, jeg har fået en mandagsudgave af en bil,'« siger den 51-årige kvinde fra Grenaa.

Radiografen arbejder i Aarhus, hvortil hun pendler i sin store grå sedan. Hver mandag fylder hun blyfri 95 på tanken, inden hun begiver sig mod 'Smilet By'.

Men på vej hjem mandag eftermiddag lyste advarselslampen, der kan give enhver bilist mavekneb, pludselig gult. Det var slet ikke forventet i den nye vogn, som Gitte for nylig har betalt 244.000 kroner for.

Efter et værkstedsbesøg tirsdag var der ingen afklaring på, hvorfor motorlampen på instrumentbrættet havde lyst. Men da lampen lyste igen onsdag, havde Skoda-værkstedet i mellemtiden hørt om lignende problemer fra andre bilejere: Det var benzinen, den var gal med.

Det har en lang række kunder hos benzinselskabet Ingo fundet ud af. Men også bilister, der har tanket op hos F24, har fået tynd benzin i tanken.

Blandt disse kunder er Gitte Holm Hjarsen, der indtil den kedelige opdagelse har haft kundekort hos benzinselskabet.

»Jeg har tanket hos F24 for sidste gang. Man mister virkelig tilliden,« siger hun.

Særlig en ufuldstændig kompensation er årsag til, at Gitte Holm Hjarsen er vred. Mere om det senere.

Kommunikationschef hos F24 Marie Sheye Lund bekræfter, at benzinselskabet har haft tynd benzin i tankene ved en række tankstationer. Det fulde overblik har kommunikationschefen ikke endnu.

»Problemer med en forhøjet andel ethanol i benzinen har også gjort sig gældende på vores tankstationer. Der er tale om et produkt, som kommer fra vores lager på Aarhus Havn, hvor der er sket en fejlblanding i en tank.«

»Vi ved, at der er noget galt, i begyndelsen af denne uge og rykkede hurtigt derfra. Der gik et stykke arbejde i gang med at finde ud af, hvor produktet er kørt hen.«

»Nogle steder har man kunnet 'toppe op' med benzin, så man opnår denne rette blanding, mens man andre steder har tømt tanken helt,« fortsætter hun.

Gitte Holm Hjarsen fik tanket 44 liter benzin med en for høj andel ethanol i sin nye Skoda. Hun er bekymret for, om bilen kan have taget skade.

»Jeg er nervøs for, om det her kan betyde noget for bilens levetid – om der kommer andre problemer som følge af det her,« siger hun, der er utilfreds med beskeden om, at F24 ikke vil dække de udgifter til en lånebil, som radiografen har fået grundet den tynde benzin.

»Jeg bliver simpelthen så harm. De vil kun betale for tømning og for en ny tankfuld benzin. Jeg synes jo, de burde have lagt sig fladt ned og sagt, at de holder folk helt omkostningsfri.«

Marie Sheye Lund beklager, at det har taget tid at finde frem til de benzintanke, der har haft den tynde benzin.

»Det kan jeg kun beklage over for de kunder, som har manglet information. Heldigvis har vi talt med en del kunder nu, så mange har fået rådgivning og hjælp og er kommet godt videre,« siger hun og opfordrer Gitte Holm Hjarsen til at tage kontakt til F24 igen.

»I denne sag lyder det som en fejl, hvis kunden har fået et nej til dækning af udgiften til lånebil, så jeg vil opfordre hende til at tage fat i vores kundecenter igen. De står klar til at hjælpe.«