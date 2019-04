1,40 dollars. Eller lige knap 10 danske kroner. Det var alt, hvad Twitters topchef og medstifter Jack Dorsey modtog i løn i 2018.

Man tror næsten, at det er løgn. Men Jack Dorseys løn rækker altså ikke til mere end en cheeseburger fra McDonalds.

Det fremgår af indkaldelsen til Twitters ordinære generalforsamling, som selskabet bag det sociale medie har sendt ud tirsdag.

Det skriver det amerikanske erhvervsmedie CNBC.

Folk forventer nok ikke, at en topchef og stifter af et af verdens mest popuære sociale medier blot får 1,40 dollars i årsløn. Og det er endda første gang i flere år, at Twitter-topchefen har modtaget decideret løn.

»Som et udtryk for hans engagement i Twitter og hans tro på selskabets langsigtede potentiale, har adm. direktør Jack Dorsey afvist løn og andre goder i 2015, 2016, 2017. I 2018 afviste han også løn og goder bortset fra en løn på 1,40 dollars,« skriver Twitter i indkaldelsen.

Jack Dorsey er derfor endnu en i rækken af topchefer i den store techbranche, der ikke modtager en almindelig løn, men som i stedet tjener deres penge via aktieoptioner og mere præstationsrettede bonusser.

På listen finder man også blandt andet Facebooks Mark Zuckerberg og Alphabets Larry Page.

Foto: Thomas White Vis mere Foto: Thomas White

Men hvorfor er det lige 1,40 dollars? Det er svært at blive klog på, for indkaldelsen til generalforsamlingen røber intet om det bestemte beløb. Til gengæld kan der gå mytteri i den, når man spekulerer på, om det kan være en symbolsk hentydning til de 140 tegn, som Twitter-brugerne fra starten havde at gøre godt med.

Men man skal altså ikke have ondt af 42-årige Jack Dorsey, for beløbet på lønsedlen er selvvalgt, og han går næppe sulten i seng alligevel.

Han har nemlig også udover sin rolle i Twitter også grundlagt mobilbetalingsselskabet Square og scorede i 2018 en gevinst på omkring 80 millioner dollars, da han solgte ud af sin beholdning af Square-aktier. Beløbet svarer til cirka 530 millioner danske kroner.

Samtidig sidder Jack Dorsey på en god portion Twitter-aktier, som han dog endnu ikke er begyndt at sælge ud af. Ifølge det amerikanske erhvervsmagasin Forbes ejer Jack Dorsey aktier i Twitter for i omegnen af 600 millioner dollars. Ifølge Forbes har han en samlet nettoformue på ca. 4,7 milliarder dollars, svarende til 31 milliarder kroner.