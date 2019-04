Seks millioner brugere har forladt Twitter det seneste år, men selskabet får mere ud af de tilbageværende.

Selv om Twitter har tabt seks millioner brugere det seneste år, er det sociale medie blevet bedre til at tjene penge.

Det viser det amerikanske selskabs regnskab for første kvartal, der er offentliggjort tirsdag.

Her er antallet af aktive brugere på 330 millioner sammenlignet med 336 millioner for et år siden.

Alligevel er omsætningen steget 18 procent til 787 milliarder dollar.

Twitter får langt størstedelen af sine indtægter fra annoncører, der betaler for at reklamere.

Det sociale medie nævner blandt andet, at der har været en stærk vækst på videoreklamer i første kvartal.

Twitter henter mere end halvdelen af omsætningen i USA. Japan er det næststørste marked.

Selv om Twitter overordnet set har mistet brugere, fremhæver selskabet, at der er sket en stigning i antallet af brugere, som er aktive på daglig basis.

Det tal lyder på 134 millioner og er steget otte millioner det seneste år.

Selskabet fortæller i regnskabet, at det i fremtiden dropper at fortælle om det samlede antal brugere.

Der er mest forretning i de mest aktive brugere, og det er her Twitter vil satse mest, lyder det.

Den stigende omsætning i første kvartal har hjulpet Twitter til at øge overskuddet. Det er vokset 25 procent til 94 millioner dollar.

Det har også trukket op, at Twitters udgifter er dykket.

