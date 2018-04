Efter år med underskud har Twitter leveret overskud for andet kvartal i træk. Aktionærerne jubler.

København/New York. Det sociale medie Twitter har udløst jubel på Wall Street i New York med et regnskab for de første tre måneder af 2018.

Twitter var i årevis hastigt voksende, men stærkt underskudsgivende. Men nu har Twitter for andet kvartal i streg givet overskud.

- Første kvartal var en stærk start på året. Vi øgede vores publikum og engagement, hvor vi for andet kvartal leverede tocifrede vækstrater i antallet af daglige, aktive brugere.

- Vi er glade for at kunne melde om vækst i alle regioner og produktkategorier, skriver administrerende direktør Jack Dorsey i regnskabet.

Den samlede omsætning steg til 665 millioner dollar, 5,0 milliarder kroner, i kvartalet mod en forventning i aktiemarkedet på 608 millioner dollar. 575 millioner dollar kom fra reklamer.

Overskuddet, de penge, der er tilbage, når alle udgifter er betalt, lød på 61 millioner dollar. For et år siden tabte Twitter næsten samme beløb i den tilsvarende periode.

Ifølge regnskabet steg antallet af brugere, der var aktive mindst en gang om måneden, til 336 millioner i kvartalet, to millioner flere end ventet.

I forhold til de sidste tre måneder af 2017 fik Twitter seks millioner flere aktive brugere. Fem millioner af dem kom uden for hjemmemarkedet USA.

Regnskabet bringer glæde hos aktionærerne. Twitter trak længe på deres tålmodighed med store underskud, men nu ser det ud til, at selskabet er profitabelt.

Ifølge CNN Money stiger Twitters aktier små fire procent i formarkedet i USA. Børsen åbner klokken 15.30 dansk tid.

Alt er dog ikke idel lykke for Twitter. På linje med Facebook har selskabet været i kritisk fokus de seneste mange måneder, efter at det er blevet grundigt belyst, at tjenesten er blevet misbrugt af politiske aktører til propaganda og sabotage af den offentlige debat i både USA og Europa.

- Vi har introduceret en ny ramme for at tænke mere struktureret omkring sager, der påvirker vores service, inklusive informationskvalitet og sikkerhed, skriver Jack Dorsey i regnskabet.

/ritzau/