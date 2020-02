Twitter havde i fjerde kvartal den højeste kvartalsomsætning nogensinde på grund af stigende reklameindtægter.

De sidste tre måneder af sidste år har målt på omsætningen været historiske for det sociale medie Twitter.

I perioden fra oktober til december har selskabet for første gang omsat for over en milliard dollar. Det fremgår af Twitters årsregnskab.

Twitter henter langt størstedelen af sin omsætning på reklamer. I fjerde kvartal stammer godt 90 procent af den samlede omsætning fra reklameindtægter.

Den største bidragyder til omsætningsvæksten i fjerde kvartal har været hjemmemarkedet i USA.

Her har Twitter, som har base i San Francisco, oplevet en omsætningsvækst på 17 procent til knap 600 millioner dollar.

Omsætningsvæksten har fundet sted, samtidig med at Twitter har lokket flere brugere ind på sin platform.

I fjerde kvartal har 152 millioner brugere dagligt tjekket deres Twitter-konto. Det er 21 procent flere end i samme kvartal året før.

Målt på helåret har 2019 også været ganske godt for Twitter. Omsætningen er steget med 14 procent til 3,5 milliarder dollar, og overskuddet er steget med 21 procent til 1,5 milliarder dollar.

/ritzau/