TV-kanalen TNT, som viser klassiske serier og film, lukker.

Det skriver tv-udbyderen Yousee i nyhedsbrevet, hvor kunder med en 'bland selv tv-pakke' anbefales at skifte kanalen ud senest 31. december, hvor TNT udgår.

Kanalen har kæmpet med lave seertal over en længere periode.

I uge 42 var det mest sete program på TNT således 'Garage sale mystery: The mask murder', som ifølge Gallup blot havde omkring 8.000 seere, da det løb over skærmen søndag den 21. oktober.

Foto: Yousee's nyhedsbrev

TNT forsvinder fra tv-pakkerne, men kan dog stadig ses via streaming, oplyser Turner, som står bag kanalen, til tv- og streaming-sitet Digitalt TV.

YouSee har på Facebook svaret kunder, som fortsat ønsker at se TNT, at de ikke ser ud til at få kanalens streamingtilbud i deres udbud.

En talsmand fra TNT oplyser, at kanalen først lukker helt 31. januar, men den forsvinder fra Yousee's kanaludbud en måned forinden.

Også kanalerne NatGeo People, Discovery World og C More Golf lukker ved årets udgang og forsvinder fra Yousee's udbud.

TNT blev lanceret i USA i 1988.