Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er urealistisk at tro, at folk ikke skal fyres fra TV 2.

Cirka sådan lød det i dag fra nyhedsdirektør på TV 2, Ulla Pors, under et medarbejdermøde for alle i nyhedsafdelingen.

Det skriver branchemediet Journalisten.

»Jeg vil gerne have så mange med på rejsen som muligt, men det er ikke realistisk, at alle skal med. Det ville ikke være ansvarligt for mig at sige. Det er super trist, men det er nødvendigt for at fremtidssikre nyhederne,« sagde Ulla Pors ifølge mediet.

Der skal nemlig gennemføres store ændringer i fremtiden. Tv2.dk og TV 2 Play skal være nyhedsafdelingens vigtigste platforme, og målet er angiveligt at gøre 'News'-brandet til det vigtigste nyhedsbrand i landet.

Fokus skal i højere grad være på den digitale del af forretningen, selvom TV 2 ifølge Journalisten også fortsat vil have daglige nyhedsudsendelser fra kontorerne i Odense.

Om det udmønter sig i en decideret fyringsrunde, som andre dele af branchen har været ramt af for nyligt, ved ledelsen ikke endnu, lyder det.

TV 2 beskæftiger omkring 1400 medarbejdere.