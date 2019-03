Kursusfirma får bøde på 800.000 kroner for at sende mails til personer uden at have fået lov.

Et dansk kursusfirma har fået en rekordstor bøde på 800.000 kroner for at sende 38.500 spammails.

Det har Københavns Byret afgjort på baggrund af en sag fra Forbrugerombudsmanden.

Bøden er den hidtil største, som en dansk domstol har idømt en virksomhed for at overtræde forbuddet mod spam.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Firmaet hedder Institut For Personaleudvikling, og det sendte de mange mails i 2014 og 2015. De indeholdt reklamer for arrangementer og konferencer.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen er glad for afgørelsen, fordi den slår fast, at virksomheder ikke bare må overdynge folk med mails.

- Spam er noget af det, vi modtager rigtigt mange klager over, og det er dermed noget, som folk føler sig meget generet af. Forbuddet mod spam er fastsat for at beskytte vores privatliv.

- Der er derfor vigtigt, at retten har fastslået, at virksomheder risikerer store bøder ved at sende spam, siger hun i en pressemeddelelse.

Bøder for spam bliver i udgangspunkt sat til 100 kroner per mail eller sms, og i den konkrete sag ville det have givet en bøde på 3,85 millioner kroner.

Det ville ifølge retten være uforholdsmæssigt højt, og derfor er bøden blevet sat ned.

Institut For Personaleudvikling er gået konkurs i 2017. Firmaet var derfor ikke til stede i retten.

/ritzau/