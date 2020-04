Mens danskerne skal blive hjemme under coronaepidemien, står landets små lokalbutikker med fyldte lagre og faste udgifter, som skal betales uden kunder i butikken.

Modsat de store butikskæder har lokalbutikkerne ikke en stor pengekasse at trække på, mens Danmark er lukket ned. Derfor er mange lokalbutikker lige nu truet på livet.

De to iværksættere Jan Mejlkjær og Casper Husted er derfor kommet på en idé, som skal redde de små lokalbutikker fra at dreje nøglen om.

De har netop lanceret handelsplatformen Vielskervoresby.dk, som skal give små lokalbutikker mulighed for at sælge deres varer nemt over nettet.

Liv og død for butikkerne

Platformen er allerede ude i 11 byer, hvor den siden den 19. marts har generet over 2.000 onlinesalg og sikret en omsætning på over en halv million kroner til de små butikker.

»Det handler om liv eller død for lokalbutikkerne. For mange af dem lever af gadekunder og har ikke opbygget en online handelsplatform ligesom de store handelsmastrodonter som eksempelvis Amazon,« siger medstifter Jan Mejlkjær.

Platformen fungerer ved, at hver by kan få en skræddersyet hjemmeside, hvor de lokale butikker kan lægge tilbud op. Dermed får de mange små butikker en platform til at drive onlinesalg i corona-tiden.

Det koster 15.000 kr. at koble sig på, og regningen vil typisk blive betalt af byens handelsstandsforening. Til gengæld går alle pengene fra salget ubeskåret til butikkerne.

Måtte tænke hurtigt

I løbet af næste uge bliver Vielskervoresby.dk rullet ud i 45 danske byer i alt.

»Hvis vi vil undgå tomme butiksruder og til salg skilte rundt i bybilledet, når dette er ovre, så skal de handlende prioritere at støtte lokalt. Platformen skal ses som en permanent løsning, der skal løfte de lokale butikkers handel her og nu,” siger Jan Mejlkjær.

Før corona-epidemien ramte, var de to iværksættere allerede i gang med idéen. Men da Mette Frederiksen den 11. marts lukkede Danmark delvist ned, skulle de pludselig sætte turbo på lanceringen.

»Grundidéen havde vi gået og puslet med i forvejen, men da coronakrisen kom fra den ene dag til den anden, så måtte vi handle hurtigt og tænke kreativt, fordi vi kunne se, at nu opstod der et væsentligt behov,« fortæller Jan Mejlkjær.

Varelagre kan tabe værdi

Mange lokale tøjbutikker, caféer og specialbutikker har mistet tæt på hele omsætningen under corona-nedlukningen.

For at redde dem fra at kollapse har Folketingets partier vedtaget hjælpepakker, der bl.a. giver små lokalbutikker mulighed for lønkompensation til de ansatte.

Samtidig kan de få kompensation for op til 80 pct. af de faste omkostninger.

Alligevel er lokalbutikkerne i en slem knibe, fortæller Jens Birkeholm, adm, direktør i Dansk Detail, der repræsenterer over 2.000 lokale specialbutikker.

»Lokalbutikkerne har ingen stor egenkapital til at modstå krisen. Hjælpepakkerne redder nogen, men butikkerne har stadig udgifter, som hjælpepakkerne ikke kan dække. Samtidig kan deres varelagre tabe meget værdi under corona-epidemien,« siger han.

Han nævner, at de lokale tøjforretninger ligger inde med stakke af tøj, som ikke kan sælges, når det bliver sommer og efterår:

»En forårskollektion kan ikke i samme grad sælges om tre måneder, når alle vil have shorts og sommerkjoler. Derfor mister varerne reelt værdi, og det tab må forretningerne selv betale.«