Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fra 2023 bliver det dyrere at være kunde hos Danica Pension.

Nærmere bestemt kan kunderne se frem til at betale 400 procent mere om året for at lade pensionsselskabet forvalte deres pensionsopsparing.

Det fremgår af et kundebrev, som Finans er kommet i besiddelse af.

Heri lyder det mere konkret, at det er de kunder, der sparer op via produktet Tidspension, det går ud over.

Og den voldsomme prisstigning har Jørgen Svendsen – administrerende direktør i pensionsmæglerselskabet AFPR – svært ved at forstå er rimelig.

»Det virker, som om Danica Pension forsøger at presse kunderne ud af dette ellers udmærkede produkt. Det er nogle kunder, som ikke rigtig betyder noget for selskabet,« fortæller han til mediet.

Samtidig mener han, at Danica hellere vil lokke kunderne over i produktet Danica Balance.

Ifølge mediet har Danica ikke ønsket at forholde sig til den påstand og henviser i stedet til udmeldingen i brevet, hvori det lyder, at det er for at sikre balance mellem indtægter og udgifter.

Prisstigningen vil give Danica Pension i omegnen af 35 til 40 millioner kroner ekstra om året, hvis formuen vel at mærke er placeret i Tidspension og er nogenlunde uændret.

B.T. har i sidste måned beskrevet, hvordan danskernes pensionsopsparinger i år viser blodrøde tal, når man kigger på opgørelsen over årets afkast. Samtidig har vi oplistet tre gode råd til de personer, der oplever, at deres pensionsopsparing er skrumpet.