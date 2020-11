De fleste danskere har hørt til appen Endomondo, men nu lukker appen ned allerede fra starten af 2021.

Det hele startede med tre danskere, Jakob Jønck, Mette Lykke og Christian Birk, der fik en ide om at starte en digital platform med formålet, at kunne hjælpe med din træning, men nu lukker deres tidligere hjertebarn, som de nu intet har med at gøre, da den tilbage i 2015 blev solgt til Under Armour for over en halv milliard kroner.

»Det er en del af fødekæden, da det er en form for dynamik på markedet. Det er det der er spændende, for hvis Endomondo lukker ned, så kommer der bare en ny magen til, for de er langt fra de eneste på markedet i øjeblikket,« forklarer IT-konsulent John Strand til B.T.

Tilbage i 2015 mente man, at en tredjedel af den voksne danske befolkning havde Endomondo, og i følge John Strand er det højst sandsynligt steget med 10-15% efterfølgende. Sidenhen er der kommet mange nye produkter og lignende alternativer, men i 2015 var de nærmest alene på markedet.

ARKIVFOTO fra 2008. Firmaet Endomondo er en digital platform til løbere. Her ses de tre stiftere Jakob, Mette og Christian sammen med en anden. Fra venstre Jakob Nordenhof Jønck - Thomas Stilling - Christian Birk - Mette Lykke Kjelsen. (Foto: Rune Evensen/Scanpix) Foto: Rune Evensen Vis mere ARKIVFOTO fra 2008. Firmaet Endomondo er en digital platform til løbere. Her ses de tre stiftere Jakob, Mette og Christian sammen med en anden. Fra venstre Jakob Nordenhof Jønck - Thomas Stilling - Christian Birk - Mette Lykke Kjelsen. (Foto: Rune Evensen/Scanpix) Foto: Rune Evensen

»Vi undrede os over, hvor lidt teknologi, der var i sport ud over pulsuret. Samtidig var individuelle sportsgrene på vej frem i stedet for holdsport, og vi syntes, det var ærgerligt, hvis det sociale gik fløjten,« sagde medstifter Mette Lykke til Finans tilbage i 2015.

Selvom Endomondo lukker, så anbefaler Under Armour, at man kan overføre sine data til en anden Under Armour ejet app, UA MapMyRun. Selvom Endomondo er sat til at lukke ned og blive fjernet til download 31 december 2020, så vil alt data være tilgængelig indtil marts 2021.

»Den gode historie i det her, det er jo, at dem der startede det i sin tid har tjent godt med penge på det. Flere af dem har startet noget nyt efterfølgende og er kommet videre. Det er ligesom Skype, det blev jo også en verdenskendt succeshistorie,« konstaterer John Strand.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra de tre medstiftere, men det har endnu ikke været muligt at få.