Det er præcist to måneder siden, du pakkede dem ud.

De forede vinterstøvler i den forkerte størrelse eller dynejakken fra det forkerte mærke. Siden har julegaverne ligget klar i en pose til at blive byttet, når butikkerne fik lov at åbne igen.

Det gør mange af dem fra på mandag, og selvom det er godt nyt for dig, så er det skidt for den danske detailbranche.

»Bytter man sine julegaver nu, så får butikkerne flere vintervarer retur. Det er jo ikke synderligt godt. Hvis kunderne bytter til andre vintervarer eller efterårsvarer, så er det fint nok, men hvis de bytter til nye forårsvarer, så bliver det jo træls for butikkerne for at sige det på godt dansk,« siger Jens Birkeholm, der er direktør i Dansk Detail.

Mange butikker kan åbne for kunderne igen fra på mandag, hvor det er 1. marts. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto: Henning Bagger Vis mere Mange butikker kan åbne for kunderne igen fra på mandag, hvor det er 1. marts. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Foto: Henning Bagger

Det skyldes, at de mange vintervarer, som butikkerne har på lager – og som kunderne altså afleverer flere af fra næste uge – allerede er faldet kraftigt i værdi.

»Det er svært at sætte kroner og ører på, men når man sælger modetøj, så bliver det lyhurtigt mindre værd. Så man må tage nogle store nedskrivninger,« siger Jens Birkeholm.

Selvom langt de fleste af os formentlig håber på mere af det lune forårsvejr, så håber han derfor gevaldigt, at Kong Vinter vender tilbage.

»Hvis man skal kigge på det, der er på lager lige nu, så kunne vi knagme godt bruge noget mere sne og frost og ting i den stil. Det lyder næsten lidt plat, men vejret betyder utroligt meget for modebranchen,« siger han.

Selvom en potentiel koldfront kan skæppe lidt i den i forvejen tomme detail-kasse, så er det ikke nok til at klinke skårene helt.

»Nu skal det jo helst ikke være en konkurrence om, hvem der har haft det værst, men der er jo ikke nogen tvivl om, at detailbranchen består af mange små selvstændige, som ikke har har ikke en kæmpestor kapitalfond i ryggen. Så det er benhårdt for dem, at brænde inde med et lager, der taber værdi,« siger Jens Birkeholm.