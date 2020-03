Aftaler om lønnedgang skal bidrage til et stærkt SAS på den anden side af coronakrise, siger pressechef.

Luftfartsselskabet SAS er hårdt påvirket af coronaudbruddet.

Det er medarbejderne klar over, som via deres fagforeninger er gået med til en midlertidig lønnedgang for at hjælpe selskabet.

I alt går cirka 4000 SAS-ansatte ned i løn. Det oplyser pressechef i SAS Kristoffer Meinert.

Hen over weekenden har SAS indgået aftale med en række fagforeninger om midlertidig løn- og pensionsnedgang.

- Vi har lavet aftaler med ni fagforeninger i Danmark. Og de har accepteret en løn- og pensionsnedgang på mellem 10 og 20 procent over en periode på de næste tre måneder. Det vil sige april, maj og juni.

- Det er en aftale, som gælder både de, der er hjemsendt, og de få, der er tilbage og arbejder i SAS med den produktion, som stadig kører, siger Kristoffer Meinert.

Han oplyser, at aftalerne gælder alle grupper af ansatte i SAS. Pressechefen kan ikke oplyse specifikt, hvor meget den midlertidige lønnedgang vil spare luftfartsselskabet.

- Vi tror på, at de aftaler, vi har indgået, er med til at sikre, at vi fortsat har et stærkt og operationelt SAS på den anden side af en coronakrise.

- Selvfølgelig med det forbehold, at vi ikke ved, hvor lang tid den her krise kommer til at vare, siger Kristoffer Meinert.

Han understreger, at det er af afgørende betydning, hvor længe coronakrisen ender med at vare.

Ifølge mediet Finans forhandler SAS også med de ansatte i Sverige og Norge, hvor regler og aftaler er anderledes.

Mediet skriver desuden, at piloterne i SAS, som er den medarbejdergruppe med de højeste lønninger, går op til 22 procent ned i løn og pension frem til udgangen af juni.

Der skal forhandles på ny, hvis coronakrisen fortsætter længere end juni.

Den danske og svenske stat er gået sammen om at stille en milliardgaranti for SAS.

De to landes regeringer har aftalt hver især at garantere 1,5 milliarder svenske kroner - altså tre milliarder svenske kroner i alt.

Det svarer til lidt over to milliarder danske kroner.

De to stater er de aktionærer med den største andel i SAS. Den svenske stat ejer 14,82 procent, mens den danske ejer 14,24 procent.

/ritzau/