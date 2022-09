Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det københavnske boligmarked er presset. Både på mangel af boliger. Og på de skyhøje priser.

Derfor er det også ekstra opsigtsvækkende, at der stik imod reglerne har stået 2.700 private boliger tomme siden 2015.

Det slår en ny rapport, udarbejdet af Københavns Kommune, fast ifølge TV 2 Lorry.

Af de 2.700 boliger er 2.000 af dem privatejede. Og det vækker stor undren blandt de københavnske politikere. Specielt fordi ingen i kommunen kan redegøre for hvorfor.

Både medlem af Teknik- og Miljøudvalget Astrid Aller (SF) og Socialdemokraterne er meget forundrede og kaldet det »bekymrende tal«.

»For at sige det ligeud, så er det træls, at der står så mange lejligheder ledige. For vi er i en meget presset situation i forhold til at skaffe boliger nok til dem, der ønsker at bo i København,« siger medlem af Teknik- og Miljøudvalget Mette Reissmann (S).

I Københavns Kommunes boligredegørelse fremgår det, at 3.500 boliger har stået tomme siden 2015. Omkring 800 af disse boliger er ambassadeboliger, folketingsboliger og boliger uden bopælspligt.