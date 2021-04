Efter et rædselsår for turismen er VisitDanmark klar til at lokke turister til landet, når der åbnes for dem.

2020 var et sandt rædselsår for dansk turisme. Udbruddet af coronavirus sendte antallet af turistovernatninger syv år tilbage.

Men i takt med at flere vaccineres, lysner det i horisonten. Branchen venter i spænding på, hvornår turisterne igen kan komme til landet.

Hos Danmarks nationale turistorganisation, VisitDanmark, sidder man klar med målrettede kampagner, der skal trækker turisterne til, når det tillades.

Men hvilke knapper, der trykkes go på - og i hvilke lande - afhænger af, hvorfra der åbnes for turister. Det fortæller administrerende direktør Jan Olsen.

- Vi taler om digitale kampagner, annoncer og tv-reklamer. Alle de små brudstykker har vi på plads, så vi kan sætte dem sammen, alt afhængigt af hvor og hvornår det giver mening at kommunikere effektfuldt, siger han.

Han fortæller, at organisationen under nedlukningen har testet kampagner. Men det giver ingen effekt, når der ikke kan rejses.

I øjeblikket skal udlændinge have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse til Danmark. Men i disse dage forhandles der om rejserestriktionerne.

På EU-niveau forhandles der også om et fælles coronapas, der skal redde sommerferierne. Det skal vise, om borgere er vaccineret mod covid-19, for nylig har fået et negativt testsvar eller tidligere har haft sygdommen.

VisitDanmark har siden efteråret set en stigende rejselyst i landene omkring os - for eksempel Tyskland og Norge.

Det skal udnyttes med en ekstraordinær markedsføringsindsats, så det netop er Danmark, turisterne rejser til, når det igen tillades.

Indsatsen er dobbelt så stor som det normale, fortæller Jan Olsen.

- Vi har fået flere midler, og vi har sparet mange midler sidste år, hvor vi ikke har kunnet gøre det, vi normalt gør, siger han.

Fokus er på lokale oplevelser rundt omkring i landet, som turisterne måske ikke vidste kunne opleves i Danmark. For eksempel østerssafari.

VisitDanmark er oprettet af erhvervsministeren og har til formål at fremme Danmark som turistdestination.

Pengene kommer blandt andet fra finansloven - statens årlige budget. Også destinationer og virksomheder investerer i selskabet.

/ritzau/