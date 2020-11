Turisternes forbrug i Danmark er faldet med 57 procent. Danskerne har tilsvarende brugt færre penge i ude.

Turisternes forbrug i Danmark er mere end halveret i år, hvor der har været begrænsninger på at rejse ind i landet.

Samlet set er udlændingenes forbrug faldet 57 procent i de første ni måneder af 2020 sammenlignet med 2019.

Det svarer til en tilbagegang på knap 12 milliarder kroner. Det viser en opgørelse fra Nationalbanken, der er baseret på kortforbruget.

Udviklingen skal ses i lyset af de rejserestriktioner, som har været gældende under coronapandemien.

Det har også betydet, at danskere har brugt markant færre penge i udlandet, fordi langt færre er rejst på ferie. Her er forbruget faldet med 12,6 milliarder kroner. Det svarer til en halvering.

Det er især hoteller og rejsebranchen, der er ramt af, at langt færre turister har besøgt landet.

Til gengæld er danskernes forbrug i Danmark steget i sommerferien, da mange i stedet har været herhjemme.

Det er dog ikke nok til at dæmme op for, at kortforbruget samlet set er faldet i Danmark i år.

Der er kun udsigt til at komme ganske få udenlandske gæster til Danmark de kommende måneder.

I sidste uge ændrede Udenrigsministeriet rejsevejledningen, så der nu frarådes rejser til alle lande i verden med undtagelse af to svenske regioner.

Det betyder samtidig, at alle udlændinge skal have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i landet.

Det kan for eksempel være, hvis man arbejder i landet eller har sin ægtefælle her.

Alvorlig sygdom hos et familiemedlem kan også lukke en udlænding ind. En ferie er ikke på den liste.

