Det ser ud til at blive endnu en hård sommer for de Københavnske hoteller, restauranter og barer.

Ifølge Wonderful Copenhagen, hovedstadsregionens officielle turismeorganisation, ser det nemlig ikke for godt ud med turisterne i hovedstaden.

På nuværende tidspunkt er der nemlig 51 procent færre bookede hotelovernatninger juni og juli sammenlignet med sidste år.

Sammenlignet med 2019 er det et fald på hele 85 procent. Det viser tal fra Benchmarking Alliance, skriver TV 2 Lorry.

Og det er altså et fald, der kan få konsekvenser, hvis du spørger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør Wonderful Copenhagen.

»Det giver sig selv, at konsekvenserne for erhvervet er enorme, og med en normal omsætning på 53 milliarder kroner og 63.000 beskæftigede før COVID-19, rækker krisen i hovedstadens turisme langt ud over turismeerhvervet,« siger han.

Han bakkes op af Søren Faber, der er administrerende direktør i Scandic Hotel Danmark.

Han tror nemlig, vi kommer til at se flere konkurser i turismebranchen, og at branchen vil være endnu mere gældssat på den anden side af sommeren.