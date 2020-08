Cypern indfører fredag krav om fremvisning af negativ coronatest. TUI tilbyder sine kunder en test.

Cypern indfører fredag krav om, at rejsende fra Danmark skal fremvise en negativ coronatest, der er maksimalt 72 timer gammel.

Rejseselskabet TUI har derfor besluttet at tilbyde sine kunder en gratis test hos et privat firma inden afrejse.

Det skal sikre, at man ikke risikerer at måtte blive hjemme, fordi der ikke er kommet svar på en test i sundhedsvæsenet.

TUI har sin næste afgang til Cypern mandag eftermiddag, og de 133 gæster på afgangen får mulighed for at lade sig teste lørdag i København.

Firmaet PentaBase står for testene og lover på sin hjemmeside svartider ned til fire timer.

- Vi vil gerne være sikre på, at vores kunder har et svar på en test inden for den rigtige tidsramme, inden de ankommer til deres destination, siger Mikkel Hansen, der er pressechef hos TUI.

Hvis man tager en test i sundhedsvæsenet, kan der gå op til 72 timer, før man får svar på sin test, men der har været eksempler på endnu længere svartider.

Regeringen har sat en ambition om, at der maksimalt må gå 24 timer fra test til prøvesvar.

Mikkel Hansen understreger, at der er tale om et tilbud til kunderne, om de vil bruge TUI's mulighed.

- Det står kunderne helt frit for, hvor de vil testes, men vi vil gerne være sikre på, at kunderne får svar på deres test i god tid, så vi undgår, at de ikke kan komme med flyet.

- Ved selv at tilbyde test og betale for dem sikrer vi, at der ikke er nogen problematikker i forhold til svartid, i forhold til hvis vores kunder får taget testen i det offentlige, siger Mikkel Hansen.

TUI forventer at kunne udbrede muligheden for test til andre populære rejsemål, hvis der bliver indført krav om at fremvise en negativ coronatest ved ankomst.

- Der er helt klart potentiale i, at vi kan tage dette som et tiltag bredt set.

- I første omgang gør vi det for Cypern, men hvis det bliver nødvendigt for andre lande, så har vi allerede procedurer, så vi kan få test på plads hurtigt, siger Mikkel Hansen.

