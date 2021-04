Første kvartal 2020 var Trygs resultatet hårdt belastet af coronaudbrud. Det er vendt i år.

En god periode på aktiemarkedet og færre udgifter til skader har sendt resultatet i vejret hos Tryg, der er landets største forsikringsselskab.

Tryg kommer ud af første kvartal med et overskud før skat på 1022 millioner kroner.

Det er en fremgang fra et underskud på 372 millioner kroner i samme periode sidste år. Det viser Trygs regnskab.

Årsagen til fremgangen er primært en god periode på aktiemarkedet. Det nyder Tryg godt af, da selskabet investerer en del af sine penge til fremtidige udbetalinger af forsikringer.

Samtidig var der mange udgifter til rejseforsikringer, da verden lukkede ned i marts 2020. Det har ikke været tilfældet i år.

Ud over færre anmeldelser i forhold til rejseforsikringer mærker Tryg også coronaudbruddet ved, at der er færre indbrud, fordi folk er mere hjemme. Det betyder, at der ikke skal betales lige så mange erstatninger til indboforsikringer.

Administrerende direktør Morten Hübbe er tilfreds med Trygs resultat i kvartalet. Han fremhæver, at der særligt er vækst i dyreforsikringer. For eksempel er katteforsikringer steget 50 procent i første kvartal.

- Vi ser en stigende interesse hos vores kunder for i større omfang at købe personlige forsikringer, hvor utrygheden er højere. Særligt for sundhedsrelaterede produkter og kæledyrsforsikringer oplevede vi en meget stor vækst, siger han i en kommentar til regnskabet.

Tryg er på vej til at blive en hel del større. Selskabet er ved at overtage det britiske forsikringsselskab RSA Insurance Group.

Tryg gennemfører opkøbet sammen med det canadiske selskab Intact i en handel til over 60 milliarder kroner.

Tryg bliver det største forsikringsselskab i Skandinavien med 5,3 millioner kunder og 6000 ansatte, når handlen går endeligt igennem.

Tryg skal betale 37 milliarder kroner i handlen. I den forbindelse har Tryg gennemført den største kapitalforhøjelse - salg af aktier - nogensinde i Danmark.

Der mangler en række godkendelser fra finanstilsyn i flere lande, inden handlen er helt på plads. Handlen ventes at være afsluttet inden udgangen af juni.

/ritzau/