Forsikringsselskabet Tryg havde nok at lave i starten af året. Det ses tydeligt i resultaterne.

København. Forsikringsselskabet Tryg kæmpede mod kulden i de første tre måneder af 2018. Samtidig var verdens finansmarkeder også i vinterstemning, og det kan læses i resultaterne.

Efter at alle regninger var betalt, kunne Tryg notere sig et resultat på 426 millioner kroner. Det er langt under de 605 millioner kroner, man kunne sætte på bankbogen efter de første tre måneder af 2017.

- Niveauet af rørskader i Danmark på grund af frost var fire gange højere sammenlignet med første kvartal 2017, og vi så de laveste temperaturer i den vestlige del af Norge gennem de seneste 30 år.

- Resultat før skat er påvirket af et meget lavere investeringsresultat, skriver koncernchef Morten Hübbe i regnskabet.

Det er da også investeringsresultatet - det Tryg tjener på sine aktier og obligationer - der er den store forskel i regnskabet.

Starten af 2018 har været præget af usikkerhed og fald på aktiemarkederne og stigende renter på obligationsmarkedet.

Begge dele rammer Trygs investeringer. Derfor måtte Tryg nøjes med et afkast på ni millioner kroner i de første tre måneder af 2018 mod et plus på 223 millioner kroner i samme periode sidste år.

Koncernen selv er dog ganske tilfreds med udviklingen i den underliggende forretning. Man har fået hævet præmieindtægterne med 2,2 procent og hver kunde har nu gennemsnitligt flere produkter, end de havde i samme periode sidste år.

- Vi fortsætter med at have en positiv vækst for hele koncernen, der primært er drevet af den danske privatforretning, som også bød FDM's 20.000 kunder velkommen 1. januar.

- Ligeledes glæder vi os over en forbedring af fastholdelsesprocenten for Privat og Erhverv i alle lande, skriver Morten Hübbe.

Tryg fortæller også, at købet af Alka kører som planlagt.

