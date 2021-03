Danske Trustpilot vil have 300 millioner kroner i kassen i forbindelse med børsnotering i London.

Den danske virksomhed Trustpilot vil børsnoteres i London.

Det viser dokumenter offentliggjort på London Stock Exchanges hjemmeside.

Trustpilot vil forsøge at hente lidt over 300 millioner kroner i forbindelse med børsnoteringen.

Virksomheden vil både sætte nye aktier til salg, ligesom eksisterende aktionærer også vil kunne sælge nogle aktier.

Trustpilot er en hjemmeside, hvor forbrugerne kan bedømme en virksomhed - for eksempel på produkter eller service.

Den blev stiftet i 2007 og er gratis for forbrugerne. Til gengæld tjener Trustpilot blandt andet penge ved, at virksomhederne må vise kundernes anmeldelser på deres hjemmeside eller bede om at få indblik i den data, Trustpilot har liggende om virksomheden.

