Det er en farlig vej for Danmark, at USA's præsident har lavet toldbarrierer uden om WTO, siger DI.

København. Da USA med præsident Donald Trump i spidsen mandag bekendtgjorde, at man uden om verdenshandelsorganisationen WTO vil indføre toldbarrierer på vaskemaskiner og solceller, rejste det øjenbryn hos Dansk Industri.

Det er første gang, at Donald Trump har handlet på sine løfter om at lægge straftold på udenlandske varer for at fremme den amerikanske industri. Og det er et tilbageslag for den frihandel, der har vundet større og større indpas siden Anden Verdenskrig.

- Danmark er en lille, åben økonomi, der er baseret på, at vi kan handle med andre lande. Så enhver protektionisme er noget, der bekymrer os.

- Og nu er første gang, at USA gør alvor af det, der blev truet med under Donald Trumps kampagne.

- Hvis lande manipulerer markeder, så må man gerne lave straftold via WTO. Men dette her er mere politisk motiveret, end det er baseret på analyser, siger underdirektør i Dansk Industri Peter Thagensen.

Hos Dansk Erhverv kalder international konsulent Michael Bremerskov udviklingen for ildevarslende og bekymrende.

- Vi ved ikke, hvad Kina vil gøre nu. Men det er meget bekymrende, hvis der kommer en handelskrig mellem USA og Kina. Så øjnene er stift rettet mod Kina lige nu.

- Det vil være skadeligt for den globale økonomi, der ellers er midt i et opsving, siger han.

Danmark er meget afhængig af at kunne eksportere til udlandet. Som en lille økonomi er det nemlig i høj grad adgangen til verden som marked, der giver ordrer og efterspørgsel hos danske virksomheder som eksempelvis Novo Nordisk, Vestas og Danfoss.

Ifølge Danmarks Statistik var den eksportrelaterede beskæftigelse i 2016 på 730.000 job, og USA er Danmarks sjettestørste eksportmarked.

- Lige vaskemaskiner og solceller rammer ikke dansk erhverv. Men det er bekymrende, hvis de regler, der dækker verdenshandlen, bliver undermineret. Hvis det bliver legitimt at opføre sig protektionistisk, siger Peter Thagensen.

Dansk Industri ser en underminering af hele organisationen WTO fra USA's side. En underminering der bestemt ikke er i Danmarks interesse.

- Det forbandende er, at sådan noget her får Trump til at se handlekraftig ud for hans kernevælgere. Men på bare lidt længere sigt er det ikke i USA's interesse.

- Taler man med amerikanske erhvervsorganisationer, som vi jo gør, så er det helt enige i, at man ikke skal lave toldbarrierer, siger Peter Thagensen.

/ritzau/