En lille pause fra markedet og en ny pris var åbenbart det, der skulle til.

I hvert fald havde de nye ejere af forfatteren Troels Kløvedals firelængede gård på Djursland ikke brug for alverdens tid, før de skrev under på købsaftalen til eventyrerens historiske hjem, der netop er blevet solgt.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Bindingsværkshjemmet nåede nemlig blot i denne omgang at være til salg i godt og vel 20 dage, før der kom et “solgt”-skilt på matriklen. Og efter en del fornyet opmærksomhed, endte handlen med at gå igennem lige præcis til udbudsprisen på 3.495.000 kroner.

- Vi fik lov at overtage salget og foreslog, at prisen skulle sættes til 3.500.000 kroner og markedsføres lidt bredere end hidtil. Det gav pote – allerede efter den første uge havde der været seks fremvisninger på ejendommen, siger ejendomsmægler Morten Skovholm, der er indehaver af Home Ebeltoft - Syddjurs til Boliga.dk.

Troels Kløvedal købte den over 200 år gamle gård tæt på Stubbe Sø nord for Ebeltoft tilbage i 1985, hvor han gav 800.000 kroner for det stråtækte hus.

Siden da er de 292 kvadratmeter blevet sat i stand - primært af Nordkaperen-skipperen selv - med flere kuriøse indslag som skibsplanker i cubamahogni og specielle klinker rundt omkring i hjemmet.

En smule under gennemsnittet

Det blev til flere ture rundt om jorden for Troels Kløvedal, men rejserne endte som regel hjemme på gården i det østjyske, som de nye ejere nu kan overtage - og endda til en kvadratmeterpris, der er en smule billigere end gennemsnittet i området.

Det viser Boliga.dks aktuelle udbudspriser fra postnummeret Ebeltoft, hvor villaerne i gennemsnit koster næsten 15.000 kroner pr. kvadratmeter i øjeblikket.

Mens Kløvedals hus altså gik for en kvadratmeterpris på lige knap 12.000 kroner - altså nogle tusinde under gennemsnittet.

Troels Kløvedal har skrevet en lang række bøger og optaget flere tv-programmer - en del af dem fra sit 58 fods stålskib Nordkaperen.

Den 75-årige eventyrere gik bort for to år siden efter længere tids sygdom.

